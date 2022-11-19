Спенс знайшов заміну Кроуфорду та проведе поєдинок з обов'язковим претендентом WBA
WBA санкціонувала поєдинок між Станіонісом та Ортісом
Бій в напівсередній вазі повинен відбутися не пізніше 16 січня
10:46
Эймантас Станіоніс / Фото - premierboxingchampionsРегулярний чемпіон WBA в напівсередньому дивізіоні Еймантас Станіоніс (14-0, 9 KO) повинен провести поєдинок проти обов'язкового претендента Верджіла Ортіса-молодшого (19-0, 19 KO). Про це повідомляє BoxingScenе з посиланням на відповідне рішення WBA.
Командам боксерів надано 30 днів на досягнення домовленості, а сам поєдинок повинен відбутися не пізніше 16 січня 2023 року.
Як стверджує джерело, WBA призначила цей бій після того, як 16 листопада закінчився термін, наданий Станіоніс на організацію добровільного захисту титулу, а команда Ортіса звернулася до WBA з проханням призначити бій проти Станіоніса в якості обов'язкового захисту.
Представники Станіоніса також зверталися до WBA з проханням підтвердити раніше досягнуті домовленості і призначити йому поєдинок проти суперчемпіона WBA в напівсередній вазі Еролла Спенса.
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