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WBA санкціонувала поєдинок між Станіонісом та Ортісом

Бій в напівсередній вазі повинен відбутися не пізніше 16 січня
Бокс Професійний бокс
10:46
WBA санкціонувала поєдинок між Станіонісом та Ортісом
Эймантас Станіоніс / Фото - premierboxingchampions
Регулярний чемпіон WBA в напівсередньому дивізіоні Еймантас Станіоніс (14-0, 9 KO) повинен провести поєдинок проти обов'язкового претендента Верджіла Ортіса-молодшого (19-0, 19 KO). Про це повідомляє BoxingScenе з посиланням на відповідне рішення WBA.

Командам боксерів надано 30 днів на досягнення домовленості, а сам поєдинок повинен відбутися не пізніше 16 січня 2023 року.

Як стверджує джерело, WBA призначила цей бій після того, як 16 листопада закінчився термін, наданий Станіоніс на організацію добровільного захисту титулу, а команда Ортіса звернулася до WBA з проханням призначити бій проти Станіоніса в якості обов'язкового захисту.

Представники Станіоніса також зверталися до WBA з проханням підтвердити раніше досягнуті домовленості і призначити йому поєдинок проти суперчемпіона WBA в напівсередній вазі Еролла Спенса.

Володимир Кириченко
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Верджіл Ортіс

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