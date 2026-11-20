WBC готова дозволити Альваресу стати претендентом на титул в дивізіоні Бівола
Всесвітня боксерська рада пішла на зустріч Канело
Всесвітня боксерська рада (WBC) готова дозволити чемпіону WBC у другій середній вазі Саулю Альваресу (64-3-2, 39 КО) стати претендентом на титул чемпіона WBC у напівважкому дивізіоні Віллі Гатчінсона (21-2, 14 КО).
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Президент WBC Маурісіо Сулейман для Boxing Scene заявив, що тепер Альварес може самостійно обирати наступного суперника.
«Перемога Канело ще зовсім свіжа. Перед цим він пережив надзвичайно складний рік: поразку від Теренса Кроуфорда, травму, операцію, а потім повернення на ринг. Він завоював титул і відсвяткував перемогу, тож тепер узяв певну паузу.
Побачимо, що станеться найближчими днями. На конгресі ми залишили дивізіон до 175 фунтів без конкретного рішення. Не хочемо нічого передбачати, тому зачекаємо кілька тижнів. Поєдинок Канело Альварес – Гатчінсон цілком можливий.
Якщо він вирішить кинути виклик у напівважкій вазі, такий бій, безумовно, буде санкціонований – чемпіон проти чемпіона. Якщо ж він залишиться в другій середній вазі, є інші варіанти».
7 листопада Гатчінсон переміг Джошуа Буатсі в бою за вакантний титул. Це сталося через тиждень після того, як Альварес повернувся на ринг після 13-місячної перерви та відібрав титул чемпіона WBC у другій середній вазі Крістіана Мбіллі.
Раніше стало відомо, коли і де Канело проведе свій прощальний поєдинок.
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