Президент WBC Маурісіо Сулейман для Boxing Scene заявив, що тепер Альварес може самостійно обирати наступного суперника.

«Перемога Канело ще зовсім свіжа. Перед цим він пережив надзвичайно складний рік: поразку від Теренса Кроуфорда, травму, операцію, а потім повернення на ринг. Він завоював титул і відсвяткував перемогу, тож тепер узяв певну паузу.

Побачимо, що станеться найближчими днями. На конгресі ми залишили дивізіон до 175 фунтів без конкретного рішення. Не хочемо нічого передбачати, тому зачекаємо кілька тижнів. Поєдинок Канело Альварес – Гатчінсон цілком можливий.

Якщо він вирішить кинути виклик у напівважкій вазі, такий бій, безумовно, буде санкціонований – чемпіон проти чемпіона. Якщо ж він залишиться в другій середній вазі, є інші варіанти».