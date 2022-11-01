Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвійсько-Естонська ліга. Прометей - Тарту Юлікол

WBO має намір санкціонувати титульний поєдинок Алімханули – Мунгія

Однак казаху потрібно виграти бій у британця Бентлі
Бокс Професійний бокс
12:00
WBO має намір санкціонувати титульний поєдинок Алімханули – Мунгія
Жанібек Алімханули / Фото - boxingscene
Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Пако Валькарсел заявив, що в разі перемоги Жанібека Алімханули (12-0, 8 KO) над британцем Дензелом Бентлі (17-1-1, 14 KO) 12 листопада, його зобов'язують провести поєдинок з обов'язковим претендентом на титул мексиканцем Хайме Мунгією (40-0, 32 КО).

Казах в Twitter висловився з приводу даного рішення організації:

«Мунгія? Легка робота. Я його нокаутую. Я не вірю, що Мунгія зі мною поб'ється. У нього була можливість. Але якщо він все-таки погодиться на бій, це буде хороший поєдинок і для мене, і для вболівальників. Для нього ж цей бій буде... Ні, не хотілося б його лякати».


Напередодні стало відомо ім'я наступного суперника Мунгії – їм стане колишній суперник Жанібека аргентинець Гастон Корія (21-5, 8 КО). Поєдинок відбудеться 19 листопада.

Відзначимо, що в жовтні 2021 року Корія програв українцю Федору Черкашину (20-0, 13 KO) одноголосним рішенням суддів.



Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Жанібек Алімханули Хайме Мунгія WBO

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

WBO організовує бій за вакантний титул в напівлегкій вазі
WBO організовує бій за вакантний титул в напівлегкій вазі
Бокс Професійний бокс
30 жовтня 21:30
Мунгія 19 листопада проведе поєдинок проти екс-суперника Черкашина
Мунгія 19 листопада проведе поєдинок проти екс-суперника Черкашина
Бокс Професійний бокс
28 жовтня 21:37
Реванш між Усиком та Джошуа визнаний боєм року за версією WBO
Реванш між Усиком та Джошуа визнаний боєм року за версією WBO
Бокс Професійний бокс
28 жовтня 10:18
WBO не наполягатиме на бою Усика з обов'язковим претендентом Джо Джойсом
WBO не наполягатиме на бою Усика з обов'язковим претендентом Джо Джойсом
Бокс Професійний бокс
27 жовтня 21:28
Олександр Усик – боксер року за версією WBO
Олександр Усик – боксер року за версією WBO
Бокс Професійний бокс
26 жовтня 07:47
Арум назвав найкращого середньоваговика сучасності
Арум назвав найкращого середньоваговика сучасності
Бокс Професійний бокс
04 жовтня 15:39

Новини: Бокс

Чісора: «Я перемагав в бою з Усиком. Я виграв цей бій »
Чісора: «Я перемагав в бою з Усиком. Я виграв цей бій »
Професійний бокс
12:23
WBO має намір санкціонувати титульний поєдинок Алімханули – Мунгія
WBO має намір санкціонувати титульний поєдинок Алімханули – Мунгія
Професійний бокс
12:00
Відомі амбітні плани одного з кривдників Ломаченка
Відомі амбітні плани одного з кривдників Ломаченка
Професійний бокс
11:48
Валлін: «Стиль Усика жахливий для Джошуа, оскільки Ентоні мучиться з хорошими боксерами»
Валлін: «Стиль Усика жахливий для Джошуа, оскільки Ентоні мучиться з хорошими боксерами»
Професійний бокс
11:12
Ф'юрі: «Чісора багато чого домігся в цьому виді спорту і заслуговує свого чека. І я готовий дати його йому»
Ф'юрі: «Чісора багато чого домігся в цьому виді спорту і заслуговує свого чека. І я готовий дати його йому»
Професійний бокс
10:00
Паскаль і Айферт визначать претендента для бетербієва
Паскаль і Айферт визначать претендента для бетербієва
Професійний бокс
09:52
Батько Ф'юрі: «Томмі нокаутує Джейка Пола першим ударом правої»
Батько Ф'юрі: «Томмі нокаутує Джейка Пола першим ударом правої»
Професійний бокс
09:26
Майк Тайсон: «UFC надирала нам дупу, але тепер у нас є бокс з блогерами»
Майк Тайсон: «UFC надирала нам дупу, але тепер у нас є бокс з блогерами»
Професійний бокс
09:22
Берінчик анонсував свій поєдинок в андеркарді трилогії Ф'юрі – Чісора
Берінчик анонсував свій поєдинок в андеркарді трилогії Ф'юрі – Чісора
Професійний бокс
08:59
Всі новини

Популярні новини

Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Бокс Професійний бокс
27 жовтня 12:31
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Бокс Професійний бокс
28 жовтня 10:52
6
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Дзюдо
26 жовтня 08:26
1
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Футбол Ліга Європи UEFA
28 жовтня 10:45
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
26 жовтня 12:59
1
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
26 жовтня 18:26
Всі новини