У WBO призначили бій Мунгія - Алімханули за тимчасовий пояс чемпіона світу
WBO має намір санкціонувати титульний поєдинок Алімханули – Мунгія
Однак казаху потрібно виграти бій у британця Бентлі
12:00
Жанібек Алімханули / Фото - boxingsceneПрезидент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Пако Валькарсел заявив, що в разі перемоги Жанібека Алімханули (12-0, 8 KO) над британцем Дензелом Бентлі (17-1-1, 14 KO) 12 листопада, його зобов'язують провести поєдинок з обов'язковим претендентом на титул мексиканцем Хайме Мунгією (40-0, 32 КО).
Казах в Twitter висловився з приводу даного рішення організації:
«Мунгія? Легка робота. Я його нокаутую. Я не вірю, що Мунгія зі мною поб'ється. У нього була можливість. Але якщо він все-таки погодиться на бій, це буде хороший поєдинок і для мене, і для вболівальників. Для нього ж цей бій буде... Ні, не хотілося б його лякати».
Напередодні стало відомо ім'я наступного суперника Мунгії – їм стане колишній суперник Жанібека аргентинець Гастон Корія (21-5, 8 КО). Поєдинок відбудеться 19 листопада.
Відзначимо, що в жовтні 2021 року Корія програв українцю Федору Черкашину (20-0, 13 KO) одноголосним рішенням суддів.
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