WBO санкціонувала поєдинок Чарло – Цзю

В організації дали 20 днів, щоб домовитися

Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала поєдинок між абсолютним чемпіоном світу в першій середній вазі Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO) і обов'язковим претендентом з Австралії Тімом Цзю (21-0, 15 КО), повідомляє Boxing Scene.



Сторонам дали 20 днів на переговори і якщо їм не вдасться домовитися, то будуть оголошені промоутерські торги.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Цзю виграв у американця Террелла Гауша. Чарло в реванші виграв у Брайана Кастаньо.