Спенс: «Чарло багато разів потрясав Кастаньо і в кінці кінців нокаутував його»
WBO санкціонувала поєдинок Чарло – Цзю
В організації дали 20 днів, щоб домовитися
23:12
Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала поєдинок між абсолютним чемпіоном світу в першій середній вазі Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO) і обов'язковим претендентом з Австралії Тімом Цзю (21-0, 15 КО), повідомляє Boxing Scene.
Сторонам дали 20 днів на переговори і якщо їм не вдасться домовитися, то будуть оголошені промоутерські торги.
Нагадаємо, в останньому поєдинку Цзю виграв у американця Террелла Гауша. Чарло в реванші виграв у Брайана Кастаньо.
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