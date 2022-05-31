Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. 55кг

WBO санкціонувала поєдинок Чарло – Цзю

В організації дали 20 днів, щоб домовитися
Бокс Професійний бокс
23:12
WBO санкціонувала поєдинок Чарло – Цзю

Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала поєдинок між абсолютним чемпіоном світу в першій середній вазі Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO) і обов'язковим претендентом з Австралії Тімом Цзю (21-0, 15 КО), повідомляє Boxing Scene.

Сторонам дали 20 днів на переговори і якщо їм не вдасться домовитися, то будуть оголошені промоутерські торги.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Цзю виграв у американця Террелла Гауша. Чарло в реванші виграв у Брайана Кастаньо.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Тім Цзю Джермелл Чарло

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Спенс: «Чарло багато разів потрясав Кастаньо і в кінці кінців нокаутував його»
Спенс: «Чарло багато разів потрясав Кастаньо і в кінці кінців нокаутував його»
Бокс Професійний бокс
15 травня 22:50
Кастаньо: «Лівий бічний Чарло поклав всьому кінець»
Кастаньо: «Лівий бічний Чарло поклав всьому кінець»
Бокс Професійний бокс
15 травня 19:30
Чарло: «Після того як пробив Кастаньо лівим боковим і він впав, я зрозумів, що все скінчено»
Чарло: «Після того як пробив Кастаньо лівим боковим і він впав, я зрозумів, що все скінчено»
Бокс Професійний бокс
15 травня 10:40
Джермелл Чарло став абсолютним чемпіоном світу
Джермелл Чарло став абсолютним чемпіоном світу
Бокс Професійний бокс
15 травня 07:50
Стало відомо, який відсоток від своїх гонорарів Чарло та Кастаньо віддадуть WBA, WBO, WBC та IBF
Стало відомо, який відсоток від своїх гонорарів Чарло та Кастаньо віддадуть WBA, WBO, WBC та IBF
Бокс Професійний бокс
14 травня 14:56
Чарло виявився легше Кастаньо напередодні реваншу за титул абсолютного чемпіона світу
Чарло виявився легше Кастаньо напередодні реваншу за титул абсолютного чемпіона світу
Бокс Професійний бокс
14 травня 09:37

Новини: Бокс

WBO санкціонувала поєдинок Чарло – Цзю
WBO санкціонувала поєдинок Чарло – Цзю
Професійний бокс
31 травня 23:12
Катерина Усик: «Мені в Києві було набагато легше, перебуваючи в підвалі, ніж зараз в безпечному місці»
Катерина Усик: «Мені в Києві було набагато легше, перебуваючи в підвалі, ніж зараз в безпечному місці»
Професійний бокс
31 травня 22:21
«Ломаченко найкращий, та якщо ситуація в Україні не закінчиться…». В команді Камбососа обговорили наступного суперника
«Ломаченко найкращий, та якщо ситуація в Україні не закінчиться…». В команді Камбососа обговорили наступного суперника
Професійний бокс
31 травня 22:17
Гарсія у наступному поєдинку зійдеться з екс-чемпіоном
Гарсія у наступному поєдинку зійдеться з екс-чемпіоном
Професійний бокс
31 травня 21:05
Сіренко: «Україна обов'язково переможе, тому що ми на стороні добра»
Сіренко: «Україна обов'язково переможе, тому що ми на стороні добра»
Професійний бокс
31 травня 20:58
Сіренко: «Сподіваюся, що наша команда зможе організувати кілька поєдинків до кінця цього року»
Сіренко: «Сподіваюся, що наша команда зможе організувати кілька поєдинків до кінця цього року»
Професійний бокс
31 травня 20:47
Сіренко виставив на благодійний аукціон свій чемпіонський титул
Сіренко виставив на благодійний аукціон свій чемпіонський титул
Професійний бокс
31 травня 20:16
Промоутер Джошуа вважає, що Усик не протягне в реванші з Ентоні і шести раундів
Промоутер Джошуа вважає, що Усик не протягне в реванші з Ентоні і шести раундів
Професійний бокс
31 травня 19:31
Промоутер Ф’юрі повідомив, що навіть в разі перемоги над Джошуа Усик не поб’ється за «абсолюта» з Тайсоном в наступному поєдинку
Промоутер Ф’юрі повідомив, що навіть в разі перемоги над Джошуа Усик не поб’ється за «абсолюта» з Тайсоном в наступному поєдинку
Професійний бокс
31 травня 16:31
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Карате
28 травня 14:14
Всі новини