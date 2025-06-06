World Boxing не допустила Іман Хеліф до участі в турнірі
Причину відмови організатори не розголошують
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Алжирська боксерка Іман Хеліф, чемпіонка Олімпійських ігор, не візьме участі в турнірі, організованому World Boxing, який відбудеться за тиждень у нідерландському Ейндговені. Про це повідомили організатори змагань. Слова наводить Inside The Games.
Рішення щодо її недопуску приймала World Boxing.
Нагадаємо, наприкінці червня World Boxing запровадила обов’язкову гендерну перевірку для всіх учасників змагань, які проходять під її егідою.
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