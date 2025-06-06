Денис Сєдашов

Алжирська боксерка Іман Хеліф, чемпіонка Олімпійських ігор, не візьме участі в турнірі, організованому World Boxing, який відбудеться за тиждень у нідерландському Ейндговені. Про це повідомили організатори змагань. Слова наводить Inside The Games.

Рішення щодо її недопуску приймала World Boxing. Дірк Рендер Представник турніру Eindhoven Box Cup

Нагадаємо, наприкінці червня World Boxing запровадила обов’язкову гендерну перевірку для всіх учасників змагань, які проходять під її егідою.