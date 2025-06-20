Японець Сасакі втратив пам’ять після нокауту
Після потужного удару у п’ятому раунді Сасакі забув півтора місяця свого життя, включно з погодженням на бій
6 хвилин тому
Японський боксер напівсередньої ваги Джин Сасакі (19-2-1, 13 КО) втратив частину пам'яті після нокауту в бою з чемпіоном WBO американцем Браяном Норманом (28-0, 22 КО), повідомляє японське видання Daily.co.jp.
Поєдинок завершився нищівним нокаутом у п’ятому раунді.
За словами тренера Сасакі Ісіо Накоя, боксер втратив пам’ять про півтора місяця, що передували бою, включно з моментом погодження на титульний поєдинок.
«Сасакі після бою доставили до лікарні, де йому зробили КТ. Кровотечі чи інших травм не виявлено. Однак через сильний удар по потилиці він втратив пам’ять. Фізичних травм немає, але він пройде повторне обстеження».
У першому раунді Сасакі двічі побував у нокдаунах після точних ударів Нормана. Незважаючи на спроби чинити опір, японець не зміг протистояти атакам чемпіона. У п’ятому раунді Норман завдав потужного лівого хука, який відправив Сасакі в нокаут. Японського боксера після втрати свідомості винесли з рингу на ношах.
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