Йока нокаутував Корте в першому раунді в Лагосі
Французький олімпійський чемпіон переміг
32 хвилини тому
Патрік Корте
В Лагосі (Нігерія) французький суперважковаговик Тоні Йока (15-3, 12 КО) нокаутував Патріка Корте (23-5-1, 19 КО) в першому раунді.
Француз стартував обережно, багато клінчував, не вкладався в удари. Потім активізувався на ногах, джебив, запускав бокові в обхід блока.
Корте намагався нав'язати ближній бій, але прорвався без ударів і пропустив апперкот, після якого німець упав і не піднявся.
Для 33-річного Йоки це перша перемога після двох поразок поспіль. Корте зазнав п'ятої поразки.
