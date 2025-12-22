Олег Гончар

В Лагосі (Нігерія) французький суперважковаговик Тоні Йока (15-3, 12 КО) нокаутував Патріка Корте (23-5-1, 19 КО) в першому раунді.

Француз стартував обережно, багато клінчував, не вкладався в удари. Потім активізувався на ногах, джебив, запускав бокові в обхід блока.

Корте намагався нав'язати ближній бій, але прорвався без ударів і пропустив апперкот, після якого німець упав і не піднявся.

Для 33-річного Йоки це перша перемога після двох поразок поспіль. Корте зазнав п'ятої поразки.