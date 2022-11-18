Мейвезер: «Якщо я ніколи не буду брати участь у виставкових боях, то все одно проживу прекрасне життя»
Ютубер KSI – про бій Мейвезер – Deji: «Хотілося вийти на ринг та побити Флойда»
Популярний британець вважає, що його співвітчизник міг розібратися з легендарним боксером
18 листопада 12:03
KSI / Фото - thesun.ieВідомий британський ютубер KSI (3-0, 2 КО) поділився враженнями від виставкового поєдинку між легендарним боксером Флойдом Мейвезером-молодшим ( 50-0-0, 27 КО) та відеоблогером Deji.
Цитує KSI в Twitter журналіст Майкл Бенсон.
«Мені не сподобалося. Хотілося вийти на ринг та побити Флойда. Дратує бачити, як Деджі програє комусь, кого на мою думку він міг перемогти. Ви скажете, що у Деджі не було ніяких шансів, але я відчуваю, що це могло статися».
Нагадаємо, Мейвезер нокаутував свого суперника в 6-му раунді.
За цей поєдинок Флойд отримав гарантований гонорар $ 10 млн, а Deji – $ 1.5 млн.
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