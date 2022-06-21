Джошуа – про реванш з Усиком: «Я стану триразовим чемпіоном світу в хевівейті»
З'явилося епічне промо реваншу Усик – Джошуа
Майбутній бій стане головною подією року в суперважкій вазі
20:48
Джошуа - Усик / Фото: Matchroom Boxing
Британський промоутер Едді Хірн представив промо-ролик майбутнього реваншу чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
August 20, Jeddah, Saudi Arabia - The Rematch!! UsykJoshua2 MatchroomBoxing SCEEKSA pic.twitter.com/jWjfBQEZt7- Eddie Hearn (@ EddieHearn) June 21, 2022
Нагадаємо, поєдинок Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
За цей поєдинок боксери отримають однакові гонорари. При цьому, Усик стільки не заробляв за все своє життя.
Під час прес-конференції боксери провели жорстку битву поглядів, в якій ніхто не хотів програвати.
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