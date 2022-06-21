З'явилося епічне промо реваншу Усик – Джошуа

Майбутній бій стане головною подією року в суперважкій вазі

Джошуа - Усик / Фото: Matchroom Boxing

Британський промоутер Едді Хірн представив промо-ролик майбутнього реваншу чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).



Нагадаємо, поєдинок Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

За цей поєдинок боксери отримають однакові гонорари. При цьому, Усик стільки не заробляв за все своє життя.

Під час прес-конференції боксери провели жорстку битву поглядів, в якій ніхто не хотів програвати.





