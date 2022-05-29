Захарєєв впевнено вийшов у півфінал чемпіонату Європи-2022
Захарєєв зупинився в півфіналі. Чотири українці завоювали бронзові медалі чемпіонату Європи
Вперше за сім років в фіналі змагань не буде представників України
22:36
Фото: ФБУ
Збірна України завоювала чотири нагороди на чемпіонаті Європи з боксу.
Іван Сапун, Юрій Шестак, Дмитро Замотаєв та Юрій Захарєєв програли півфінальні поєдинки та завершили виступи на змаганнях, завоювавши бронзові нагороди. Україна вперше з 2015 року не буде представлена в фіналі континентальної першості.
Нагадаємо, що Володимир Продивус став правою рукою росіянина умара кремльова в IBA.
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