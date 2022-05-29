Захарєєв зупинився в півфіналі. Чотири українці завоювали бронзові медалі чемпіонату Європи

Вперше за сім років в фіналі змагань не буде представників України

Фото: ФБУ

Збірна України завоювала чотири нагороди на чемпіонаті Європи з боксу.



Іван Сапун, Юрій Шестак, Дмитро Замотаєв та Юрій Захарєєв програли півфінальні поєдинки та завершили виступи на змаганнях, завоювавши бронзові нагороди. Україна вперше з 2015 року не буде представлена в фіналі континентальної першості.

Нагадаємо, що Володимир Продивус став правою рукою росіянина умара кремльова в IBA.