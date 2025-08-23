Збірна України з боксу (еліта) вийшла на завершальний етап підготовки до головного старту сезону – чемпіонату світу, який відбудеться 4–14 вересня у Ліверпулі (Велика Британія). Змагання пройдуть на арені M&S Bank Arena Liverpool та вперше проходитимуть під егідою World Boxing.

У світовій першості візьмуть участь боксери з усього світу, які змагатимуться у 10 вагових категоріях. Україна буде представлена повним складом – 10 чоловіків та 10 жінок.

Фінальний навчально-тренувальний збір триває з 18 серпня по 2 вересня у селі Бояни Чернівецької області. Саме тут українські спортсмени відпрацьовують тактико-технічні дії, проводять спаринги та проходять спеціалізовану підготовку. Цей етап стане вирішальним у плані налаштування команди на світову першість.

Раніше, з 18 липня по 8 серпня, збірна працювала на Олімпійській базі в Конча-Заспі, де спортсмени закладали фундамент – загальну та спеціальну фізичну підготовку.

В понеділок, 25 серпня о 11:30 у ТРГК «Сонячна Долина» (вул. Лісова, 1А, Бояни, Чернівецька область) відбудеться відкрите тренування національної команди. Журналісти матимуть змогу поспостерігати за підготовкою боксерів, поспілкуватися з тренерським штабом та керівництвом Федерації, а також першими дізнатися офіційний склад збірної України на чемпіонат світу.