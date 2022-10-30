Зепеда знищив екс-чемпіона світу Діаса

Мексиканець переміг майже у всіх раундах

Вільям Зепеда / Фото: twitter

На Pechanga Arena в Сан-Дієго, США в рамках проміжної ваги (до 62,6 кг) екс-чемпіон світу американець Джозеф Діас (32-3-1, 15 КО) бився з мексиканцем Вільямом Зепедою (27-0, 24 КО).



До бою саме Зепеда був фаворитом і після гонгу про початок поєдинку він почав підтверджувати свій статус.

Мексиканець з початку бою почав надавати серйозний пресинг і викидати велику кількість ударів. Діас у відповідь нічого серйозного протиставити не міг, оскільки він не міг тримати такий темп.

За підсумками одностороннього поєдинку судді віддали перемогу Зепеді: 119:109, 119:109 і 118:110.