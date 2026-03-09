Якщо відмотати років на десять-п’ятнадцять назад, жіночий бокс сприймали трохи дивно. Турнірів було мало, трансляції майже не показували, а імена спортсменок знали тільки дуже вузькі фанати цього виду спорту.

Але за останні роки все реально змінилося. Причому дуже сильно. Зараз жіночі бої спокійно збирають повні арени, а деякі поєдинки стають головною подією вечора. І що важливо – глядачі дивляться їх не тому, що це екзотика. Просто бій реально цікавий.

Американка К. Шилдс – головна зірка сучасного жіночого боксу. Шилдс часто говорить прямо і без фільтрів. Каже, що вона найкраща боксерка у світі. І, чесно кажучи, у неї є аргументи. Вона вже брала титули у кількох вагових категоріях і вигравала у дуже серйозних суперниць.

Ще одна суперзірка сучасного боксу – Кеті Тейлор з Ірландії. Для європейського боксу вона взагалі легендарна фігура. На Олімпіаді-2012 вона взяла золото і стала справжнім національним героєм. А коли перейшла у професіонали, то теж не загубилася.

Українські боксерки теж давно на рівні

2018 р. А. Лисенко стала чемпіонкою світу у Нью-Делі. Лисенко відома своїм дуже акуратним стилем. Вона не кидається вперед без голови. Багато рухається, добре працює на дистанції, ловить суперницю на помилках. Такий розумний бокс завжди виглядає красиво.

Ще одна досвідчена українська спортсменка – Тетяна Коб. Вона багато років виступає на міжнародних турнірах. І що важливо – стабільно тримається серед лідерів. У неї є медалі чемпіонатів Європи, і вона завжди показує характер у ринзі. Коб не з тих боксерок, які працюють обережно. Вона любить темп. Часто пресингує суперницю, змушує її постійно рухатися і помилятися. Такі бої завжди виглядають дуже динамічно.

Якщо говорити про професійний бокс, то тут теж є українські історії. О. Сидоренко виступає у легкій вазі, в 2021 р. стала чемпіонкою світу за версією WBO. Її стиль досить швидкий і технічний. Вона добре відчуває момент для атаки і рідко ризикує без потреби.

Нове покоління боксерок

Зараз у бокс заходить нове покоління спортсменок. І це дуже цікава історія. Багато з них почали тренуватися ще у дитинстві, коли жіночий бокс вже був нормою. Для них цей спорт ніколи не був чимось незвичним.

У Великій Британії, наприклад, зараз дуже сильна школа жіночого боксу. Там з’явилися такі спортсменки як Савана Маршалл і Шантель Камерон. Маршалл відома своєю нокаутуючою силою. Для жіночого боксу це досить рідкісна історія. Але вона реально може завершити бій одним точним ударом. Камерон трохи інша. Вона більше працює технікою і темпом. Дуже багато рухається, постійно змінює дистанцію і просто вимотує суперниць. Саме так вона стала абсолютною чемпіонкою світу у першій напівсередній вазі.

Жіночі бої вже спокійно збирають великі арени

Ще кілька років тому важко було уявити, що жіночий бій може зібрати повну арену. Зараз це вже реальність. Бій Кеті Тейлор і Аманди Серрано у Нью-Йорку став справжнім проривом. Madison Square Garden був повністю заповнений. І це був не просто красивий маркетинг. Сам бій вийшов дуже жорстким. Обидві спортсменки працювали на високих швидкостях, обмінювалися ударами і тримали шалений темп. Після такого вечора промоутери зрозуміли одну просту річ. Жіночий бокс може приносити серйозні гроші і збирати аудиторію. І після цього великих поєдинків стало значно більше.

У боксі є така штука – якщо він тобі зайшов, то затягує дуже сильно. Тренування важкі. Багато роботи на витривалість. Скакалка, лапи, спаринги, біг. Але у цьому всьому є свій кайф. Ти відчуваєш, як тіло стає сильнішим. Як з’являється впевненість. Багато тренерів кажуть, що дівчата часто навіть дисциплінованіші за хлопців. Якщо вже прийшли у зал і поставили собі мету, то працюють дуже серйозно. Без відмазок. Саме тому зараз у багатьох країнах жіночі секції ростуть доволі швидко. І Україна тут теж не виняток. У великих містах нові групи відкриваються регулярно.

Ще років двадцять тому багато хто дивився на жіночий бокс трохи скептично. Але з часом ставлення змінилося. По-перше, люди просто почали бачити якісний бокс. Коли у ринзі виходять технічні спортсменки, які класно рухаються, працюють серіями і тримають темп, сумнівів майже не залишається. По-друге, змінилося саме суспільство. Зараз жінки у спорті давно нікого не дивують. Вони грають у футбол, хокей, займаються MMA, б’ються у боксі. І роблять це дуже круто. Тому зараз боксерка – це вже нормальна спортивна історія. Без зайвих ярликів. І цікаво, що багато глядачів навіть починають спеціально дивитися жіночі поєдинки. Бо там часто більше темпу. Менше «клінчів» і затягування часу.

Є один момент, який часто відзначають навіть коментатори. У жіночому боксі рідше буває тактичне «стоялово». Багато спортсменок працюють у більш активному стилі. Вони частіше йдуть у розміни, багато кидають ударів, намагаються тиснути. Через це поєдинки виглядають динамічно.

Звичайно, технічний бокс теж нікуди не зник. Та ж Кеті Тейлор дуже грамотно працює на ногах і контролює дистанцію. Але навіть у таких боях темп зазвичай досить високий. І коли у ринзі сходяться дві сильні спортсменки, виходить реально видовищна історія. Саме тому зараз жіночі бої все частіше ставлять у головні поєдинки вечора. Ще кілька років тому це було рідкістю. Тепер це вже нормальна практика.

Для українського спорту бокс взагалі особлива історія. У нас є велика школа, багато тренерів і дуже сильні традиції. Усі знають імена братів Кличків, Олександра Усика, Василя Ломаченка. Але поступово свою нішу займає і жіночий бокс. І це насправді дуже хороший знак. Бо чим більше спортсменів і спортсменок у системі, тим сильніша вся школа.

І це та сама історія, яка працює роками. Спочатку з’являється кілька сильних спортсменок. Потім за ними приходить нове покоління.

Отже, крок за кроком формується світ жіночого боксу. Великі бої збирають хорошу аудиторію. А якщо є аудиторія, значить будуть і гроші, і нові шоу. Для молодих спортсменок це теж дуже важливо. Бо з’являється перспектива кар’єри. Нові імена вже підростають. Нові поєдинки вже плануються. А значить глядачам буде що дивитися. І фанати боксу точно не залишаться без крутих вечорів у ринзі.