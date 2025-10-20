Олег Гончар

Британський боксер Льюїс Едмондсон (11-1, 3 КО) не вийде на ринг проти Езри Тейлора (12-0, 12 КО) через травму стегна, отриману на тренуванні, повідомляє The Ring.

Бій мав пройти 25 жовтня на андеркарді поєдинку Джозефа Паркера проти Фабіо Вордлі на O2 Arena в Лондоні.

На кону бою Едмондсона та Тейлора був титул Великої Британії. Для Едмондсона це мав стати першим захистом титулу, здобутого перемогою над Деном Азізом у жовтні 2024-го.

Замість Едмондсона з Тейлором зустрінеться Стід Вудолл (20-3-1, 12 КО), який готувався до турніру 8 листопада. 31-річний британець востаннє бився в червні 2025-го, програвши Каллуму Сімпсону нокаутом у 2-му раунді. Раніше Вудолл шокував, зупинивши Лерроне Річардса в шостому раунді в червні 2024-го.

Едмондсон востаннє програвав 19 липня українцю Даніелю Лапіну за очками.