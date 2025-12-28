Олег Гончар

Zuffa Boxing, перший закритий промоушен в історії боксу від Дейни Вайта, активно підписує бійців.

За інформацією інсайдера Дена Рафаеля, до проекту приєдналися два ексчемпіони світу — Хосе Валенсуела (14-3, 9 КО) у суперлегкій вазі та Раджаб Бутаєв (16-1, 12 КО) у першій середній.

Також у Zuffa виступатимуть проспект другого напівлегкої Джастін Вілорія (11-0, 8 КО), легковаговик Ерідсон Гарсія (23-1, 14 КО), середньоваговик Віто Мельникі (22-1, 13 КО) та олімпійський призер у суперсередній Місаель Родрігес (15-0, 7 КО).

Наразі ростер боксерського "UFC" виходить соліднішим, ніж очікували.

Нагадаємо, раніше Zuffa Boxing оголосила дату свого першого турніру.