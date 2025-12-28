Zuffa Boxing підписала ексчемпіонів Валенсуелу та Бутаєва
Ростер промоушена Дэйни Уайта стає соліднішим
близько 1 години тому
Дейна Вайт
Zuffa Boxing, перший закритий промоушен в історії боксу від Дейни Вайта, активно підписує бійців.
За інформацією інсайдера Дена Рафаеля, до проекту приєдналися два ексчемпіони світу — Хосе Валенсуела (14-3, 9 КО) у суперлегкій вазі та Раджаб Бутаєв (16-1, 12 КО) у першій середній.
Також у Zuffa виступатимуть проспект другого напівлегкої Джастін Вілорія (11-0, 8 КО), легковаговик Ерідсон Гарсія (23-1, 14 КО), середньоваговик Віто Мельникі (22-1, 13 КО) та олімпійський призер у суперсередній Місаель Родрігес (15-0, 7 КО).
Наразі ростер боксерського "UFC" виходить соліднішим, ніж очікували.
Нагадаємо, раніше Zuffa Boxing оголосила дату свого першого турніру.
