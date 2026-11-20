ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Вайлдер зараз шукає суперника. Тепер усі боксери надважкої ваги пропонують свої кандидатури. Що думаєш про це?

«Вважаю, це чудово. Це велике шоу, масштабна подія, в якій хотів би взяти участь кожен. Усі хочуть привернути до себе увагу. Навіть ті, хто насправді не дуже прагне битися, можуть просто скористатися цією нагодою, щоб привернути увагу до свого імені.

Можна просто заявити про готовність до бою. Це чудова можливість опинитися в центрі уваги й отримати додаткову популярність у кар’єрі. Тож, чесно кажучи, вважаю, що всі правильно роблять, коли висувають свої кандидатури».

У вас із Вайлдером є певна історія. Свого часу він не дав тобі провести обов’язковий бій за титул WBC. Це було ще у 2018 році.

«Якщо він хоче провести бій у грудні, то давайте. Для мене нічого не змінилося. Послухайте, я ніколи не уникав складних поєдинків і сильних суперників. Тож якщо він хоче цього бою, я готовий. Я не збираюся тікати.

Він не захотів битися зі мною, коли я був обов’язковим претендентом. Не вийшов проти мене, хоча був зобов’язаний це зробити. Тому зараз я не надто впевнений, що він обере саме мене, навіть якщо моє ім’я буде на першому місці у списку.

Але якщо вони хочуть цього бою, якщо хочуть влаштувати хороше протистояння, я згоден. Ви знаєте, я завжди виходжу битися, викладаюся на повну. Якщо їм це потрібно, вони знають, де мене знайти».

Нагадаємо, Джей Опетая знявся з бою з Вайлдером. Бій мав пройти 11 грудня на стадіоні «Прінсіпаліті» в Кардіффі в андеркарді поєдинку Ф’юрі – Джошуа.