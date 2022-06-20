Збірна України стала третьою на Кубку світу з веслування на байдарках та каное
Ус увійшла в історію України, першою завоювавши медаль Кубка світу в екстремальному слаломі
Українка стала третьою в олімпійській дисципліні
11:55
Викторія Ус / Фото - FacebookУкраїнка Вікторія Ус стала бронзовим призером етапу Кубка світу з веслування на байдарках і каное в слаломі, який завершився в Кракові (Польща).
Вікторія завоювала медаль в екстремальному слаломі на байдарках-одиночках.
Відзначимо, що Ус стала першою українкою в історії, яка зійшла на п'єдестал пошани етапу Кубка світу в екстремальному слаломі. Ця дисципліна дебютує на Олімпійських ігор-2024 в Парижі.
Тріумфатором етапу стала нідерландка Мартіна Вегман.
Кубок світу з веслування на байдарках і каное-2022. Екстремальний слалом. Байдарки-одиночки, жінки
1. Мартіна Вегман (Нідерланди)
2. Ноемі Фокс (Австралія)
3. Вікторія Ус (Україна)
Напередодні Ус виграла бронзу на турнірі в німецькому Аугсбурзі.
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