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Ус увійшла в історію України, першою завоювавши медаль Кубка світу в екстремальному слаломі

Українка стала третьою в олімпійській дисципліні
Веслувальний слалом
11:55
Ус увійшла в історію України, першою завоювавши медаль Кубка світу в екстремальному слаломі
Викторія Ус / Фото - Facebook
Українка Вікторія Ус стала бронзовим призером етапу Кубка світу з веслування на байдарках і каное в слаломі, який завершився в Кракові (Польща).

Вікторія завоювала медаль в екстремальному слаломі на байдарках-одиночках.

Відзначимо, що Ус стала першою українкою в історії, яка зійшла на п'єдестал пошани етапу Кубка світу в екстремальному слаломі. Ця дисципліна дебютує на Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Тріумфатором етапу стала нідерландка Мартіна Вегман.
Кубок світу з веслування на байдарках і каное-2022. Екстремальний слалом. Байдарки-одиночки, жінки

1. Мартіна Вегман (Нідерланди)

2. Ноемі Фокс (Австралія)

3. Вікторія Ус (Україна)

Напередодні Ус виграла бронзу на турнірі в німецькому Аугсбурзі.
Володимир Кириченко
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Вікторія Ус

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