Анна Музичук обіграла 5-разову чемпіонку світу
Українка також очолила турнірну таблицю
близько 13 годин тому
На турнірі Norway Chess-2025 у Ставангері українська шахістка Анна Музичук сенсаційно очолила турнірну таблицю за тур до завершення.
Музичук здобула перемогу над п’ятиразовою чемпіонкою світу Цзюй Веньцзюнь.
Наразі Анна, у якої 15,5 очок, випереджає індійку Хампі Конеру, яка посідає друге місце з 13,5 балами.
6 листопада в десятому турі Музичук зустрінеться з Вайшалі Рамешбабу з Індії. Ця гра буде вирішальною.
Як повідомлялося, FIDE відреагувала на заборону шахів в Афганістані
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