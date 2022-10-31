Карлсен відмовився захищати титул чемпіона світу

Новий чемпіон визначиться в дуелі Непомнящий – Ліжень

Чемпіон світу Магнус Карлсен повідомив FIDE, що відмовиться від захисту титулу чемпіона в 2023-му році.

Його суперником повинен був стати переможець турніру претендентів Ян Непомнящий. Однак Карлсен від матчу з росіянином відмовився, повідомляє сайт FIDE. Примітно, що зробив це норвежець вже вдруге за рік.

Таким чином, Непомнящий отримає нового суперника. Їм стане китайський гросмейстер Дін Ліжень, Який на турнірі претендентів зайняв друге місце. Вони визначать нового чемпіона світу.

Матчі пройдуть вже в 2023-му році. Точні дати будуть відомі пізніше.