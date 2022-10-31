Напився біля держдуми. Любитель путіна і екс-чемпіон світу з шахів знаходиться у важкому стані в лікарні

карпов втратив свідомість

Екс-чемпіон світу анатолій карпов знаходиться у важкому стані в лікарні в реанімації.

Більш того, у нього виявлені перелом стегна і закрита черепно-мозкова травма. Про причини точно невідомо.

зЗа інформацією Baza, депутата російської держдуми знайшли недалеко цієї будівлі в москві в несвідомому стані. Відзначається, що він був в стані алкогольного сп'яніння.

Його партнер повідомив, що на коропова стався напад, але джерело і його дружина це спростовують. Однак спростування його алкогольного стану не було. Ймовірно, травми він отримав при падінні.

Карпов є затятим прихильником президента росії. Також він був чемпіоном світу протягом 10 років, поки не поступився за титул Гаррі Каспарову в 1985-му році.

В Україні проти нього порушено кримінальну справу.