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Офіційно. Українець Баришполець в парі з данцем Нільсеном зареєстрований на президентські вибори FIDE

Також серед кандидатів – легендарний індуський гросмейстер
Шахи
17:50
Офіційно. Українець Баришполець в парі з данцем Нільсеном зареєстрований на президентські вибори FIDE
Андрій Баришполець / Фото - Facebook
Український шахіст Андрій Баришполець зареєстрований електоральної комісією Міжнародної шахової федерації (FIDE) на президентських виборах організації. Про це повідомляє Chess-News.

Баришполець разом з данцем Пітером-Хайне Нільсеном стали четвертим дуетом, чию заявку офіційно схвалили.

Також участь у виборах президента FIDE візьмуть Аркадій Дворкович/Вішванатан Ананд, Іналбек Шеріпов/Льюїс Нкубе та Башар Куатле/Ян Вілкінсон.

Раніше FIDE дозволила росіянам і білорусам до кінця року виступати під прапором організації.
Володимир Кириченко
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FIDE

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Новини: Шахи

Офіційно. Українець Баришполець в парі з данцем Нільсеном зареєстрований на президентські вибори FIDE
Офіційно. Українець Баришполець в парі з данцем Нільсеном зареєстрований на президентські вибори FIDE
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