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Офіційно. Українець Баришполець в парі з данцем Нільсеном зареєстрований на президентські вибори FIDE
Також серед кандидатів – легендарний індуський гросмейстер
17:50
Андрій Баришполець / Фото - FacebookУкраїнський шахіст Андрій Баришполець зареєстрований електоральної комісією Міжнародної шахової федерації (FIDE) на президентських виборах організації. Про це повідомляє Chess-News.
Баришполець разом з данцем Пітером-Хайне Нільсеном стали четвертим дуетом, чию заявку офіційно схвалили.
Також участь у виборах президента FIDE візьмуть Аркадій Дворкович/Вішванатан Ананд, Іналбек Шеріпов/Льюїс Нкубе та Башар Куатле/Ян Вілкінсон.
Раніше FIDE дозволила росіянам і білорусам до кінця року виступати під прапором організації.
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