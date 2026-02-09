Олег Гончар

Президент Міжнародна федерація шахів Аркадій Дворкович відвідав зимові Олімпійські ігри-2026, де підтримав нейтральних спортсменів з російськими паспортами. Відповідне фото опублікував данський гросмейстер і тренер Магнуса Карлсена Петер Гейне Нільсен.

За словами Нільсена, Дворкович перебував на трибунах разом з уболівальниками, які мали радянську символіку та прапори, та відкрито вболівав за російських спортсменів під час олімпійських змагань. Ці дії викликали резонанс, зважаючи на чинні обмеження.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2026 офіційно заборонена демонстрація російської символіки. Водночас під час церемонії відкриття Ігор російські вболівальники пронесли прапор на трибуни стадіону Сан-Сіро та робили фото в присутності стюардів. У відповідь на це Міжнародний олімпійський комітет заявив, що від глядачів «очікується дотримання умов продажу квитків».