Турнір Претенденток пройде в новому форматі – сестри Музичук можуть зустрітися з росіянками тільки у фіналі

Змагання пройдуть по нокаут-системі

Фото: Flickr

Турнір Претенденток-2022/23 пройде в незвичному форматі.



Змагання відбудуться за нокаут-системою. Згідно з жеребом українки Анна та Марія Музичук потрапили в один шлях, тому в разі успіху можуть зустрітися в півфіналі. Відзначимо, що до другої частини потрапили три російські шахістки, які виступлять під прапором FIDE.

Шлях A

Анна Музичук (Україна) – Хампі Конеру (Індія)

Марія Музичук (Україна) – Лей Тінцзе (Китай)

Шлях B

Алєксандра Горячкіна – Алєксандра Костєнюк

Тань Чжуньї (Китай) – Єкатєріна Лагно

Чвертьфінали та півфінали пройдуть у жовтні-листопаді 2022 року. У цих матчах буде зіграно чотири класичні партії та, за потреби, тай-брейк у швидших форматах. В фіналі, який пройде у першому кварталі 2023 року, заплановано 6 класичних партій (також за потреби тай-брейк).

Нагадаємо, що чинною чемпіонкою світу є Цзюй Веньцзюнь, яка в останньому матчі за шахову корону перемогла росіянку Алєксандру Горячкіну.