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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Українка Ушеніна виграла супертурнір у Індії

Колишня чемпіонка світу на тай-брейку здолала Дзагнідзе
Шахи
02 грудня 12:43
Українка Ушеніна виграла супертурнір у Індії
Фото: tatasteelchess.in

У Індії відбувся турнір Tata Steel з рапіду.

Серед жінок перемогу здобула колишня чемпіонка світу Анна Ушеніна. Після дев’яти раундів за всіма показниками у українки була рівність з Наною Дзагнідзе, тож переможницю змагань визначали на тай-брейку. У додатковому матчі Ушеніна здобула перемогу у обох матчах – 2:0.

Турнірна таблиця:

Нагадаємо, що зі збірною України Ушеніна тріумфувала на Олімпіаді-2022.

Олег Шумейко-молодший
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Анна Ушеніна

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