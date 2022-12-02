Лей Тінцзє слідом за Марією вибила з Турніру Претенденток-2022 і Анну Музичук
Українка Ушеніна виграла супертурнір у Індії
Колишня чемпіонка світу на тай-брейку здолала Дзагнідзе
02 грудня 12:43
Фото: tatasteelchess.in
У Індії відбувся турнір Tata Steel з рапіду.
Серед жінок перемогу здобула колишня чемпіонка світу Анна Ушеніна. Після дев’яти раундів за всіма показниками у українки була рівність з Наною Дзагнідзе, тож переможницю змагань визначали на тай-брейку. У додатковому матчі Ушеніна здобула перемогу у обох матчах – 2:0.
Турнірна таблиця:
Нагадаємо, що зі збірною України Ушеніна тріумфувала на Олімпіаді-2022.
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