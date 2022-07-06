Довбик: «Йовічевич живе на базі, для нього кожен матч – шахова партія»
Відомий склад збірної України на Олімпіаду-2022
Країну представлять шість шахістів
10:43
Відомий склад чоловічої збірної України, який виступить на шаховій Олімпіаді-2022.
До складу увійшли: Кирило Шевченко, Андрій Волокітін, Антон Коробов, Володимир Оніщук, Олександр Суліпа, Юрій Кузубов.
Шахова Олімпіада-2022 пройде з 28 липня по 10 серпня в Ченнаї, Індія.
Нагадаємо, росіянам до кінця року дозволили виступати під прапором FIDE.
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