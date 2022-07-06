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Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Україна - Іспанія

Відомий склад збірної України на Олімпіаду-2022

Країну представлять шість шахістів
Шахи
10:43
Відомий склад збірної України на Олімпіаду-2022

Відомий склад чоловічої збірної України, який виступить на шаховій Олімпіаді-2022.

До складу увійшли: Кирило Шевченко, Андрій Волокітін, Антон Коробов, Володимир Оніщук, Олександр Суліпа, Юрій Кузубов.

Шахова Олімпіада-2022 пройде з 28 липня по 10 серпня в Ченнаї, Індія.

Нагадаємо, росіянам до кінця року дозволили виступати під прапором FIDE.

Карен Агабекян
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Теги

Антон Коробов Збірна України (шахи)

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Новини: Шахи

Відомий склад збірної України на Олімпіаду-2022
Відомий склад збірної України на Олімпіаду-2022
10:43
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