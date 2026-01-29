Олег Гончар

Спеціальна комісія Спортивного арбітражного суду (CAS) відмовилася розглядати апеляцію, подану триразовим олімпійським чемпіоном із лижних гонок Олександром Большуновим.

Російський спортсмен намагався оскаржити рішення комісії FIS, ухвалене 24 грудня 2025 року, яким було відхилено його заяву про надання статусу індивідуального нейтрального спортсмена (AIN). Це рішення фактично позбавило Большунова права виступити на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії.

У CAS пояснили, що заява Большунова, подана 28 січня, не підпадала під юрисдикцію спеціальної олімпійської комісії суду. Вона має право розглядати спори лише ті, що виникають під час Ігор або не пізніше ніж за 10 днів до церемонії відкриття. Таким чином, конфлікт мав бути зафіксований не пізніше 27 січня 2026 року.

Через подання апеляції за межами встановлених строків справа не могла бути прийнята до розгляду, про що йдеться в офіційній заяві Спортивного арбітражного суду.