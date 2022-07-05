FIS затвердила включення чотирьох нових дисциплін в програму зимових Олімпійських ігор-2026
FIS продовжила відсторонення російських та білоруських спортсменів до кінця літнього сезону
Організація перегляне дане рішення восени в міру розвитку ситуації в Україні
17:44
FIS / Фото - TwitterМіжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) прийняла рішення про відсторонення російських та білоруських спортсменів від участі в міжнародних турнірах до кінця літнього сезону. Про це повідомляє прес-служба організації.
«Поточна політика, згідно з якою російські і білоруські спортсмени не можуть брати участь в змаганнях FIS за межами своїх країн, буде залишатися в силі протягом літнього сезону. Рада перегляне цю тему восени в міру розвитку ситуації в Україні».
Нагадаємо, що 1 березня FIS відсторонила російських і білоруських спортсменів через початок повномасштабної війни в Україні.
Раніше FIS проголосував за включення чотирьох нових дисциплін в програму зимових Ігор-2026.
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