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FIS продовжила відсторонення російських та білоруських спортсменів до кінця літнього сезону

Організація перегляне дане рішення восени в міру розвитку ситуації в Україні
Лижні перегони
17:44
FIS продовжила відсторонення російських та білоруських спортсменів до кінця літнього сезону
FIS / Фото - Twitter
Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) прийняла рішення про відсторонення російських та білоруських спортсменів від участі в міжнародних турнірах до кінця літнього сезону. Про це повідомляє прес-служба організації.

«Поточна політика, згідно з якою російські і білоруські спортсмени не можуть брати участь в змаганнях FIS за межами своїх країн, буде залишатися в силі протягом літнього сезону. Рада перегляне цю тему восени в міру розвитку ситуації в Україні».


Нагадаємо, що 1 березня FIS відсторонила російських і білоруських спортсменів через початок повномасштабної війни в Україні.

Раніше FIS проголосував за включення чотирьох нових дисциплін в програму зимових Ігор-2026.

Володимир Кириченко
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Новини: Лижні перегони

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