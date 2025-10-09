Володимир Кириченко

Головний тренер збірної США, керівник програми розвитку лижних перегонів Кріс Гровер у підкасті Race Ready висловив свою думку на те, скільки квот може отримати збірна росії на Олімпіаду-2026 у разі позитивного рішення ради Міжнародної федерації лижних видів спорту та сноуборду (FIS).

«Олімпійська квота росії, якщо така буде, складе дві людини – один чоловік і одна жінка».

Нагадаємо, що рада FIS, на якій має бути прийняте остаточне рішення щодо допуску російських спортсменів на Ігри-2026 до Італії, відбудеться 21 жовтня.

Зазначимо, що МОК тисне на FIS та IBU, щоб допустити росіян на зимоу Олімпіаду-2026.