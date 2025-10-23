Норвезький лижник Евен Нортуг в інтерв’ю nrk.no висловився про рішення FIS про недопуск росіян та білорусів до кваліфікації на Олімпійські ігри-2026:

Мушу сказати, що все склалося так, як і очікувалося, і я підтримую це рішення. Я радий, що FIS вирішила це питання. Інше рішення було би неправильним, допоки росія все ще воює з Україною.

Ми стежили за подіями, але погодилися довіритися, що FIS прийме правильне рішення і не обговорюватиме це далі, поки це не стане проблемою.