Норвезький лижник – про недопуск росіян на Олімпіаду: «Допоки росія все ще воює з Україною…»
Нортуг радий, що FIS прийняла вірне рішення
43 хвилини тому
Фото: Nordic Mag
Норвезький лижник Евен Нортуг в інтерв’ю nrk.no висловився про рішення FIS про недопуск росіян та білорусів до кваліфікації на Олімпійські ігри-2026:
Мушу сказати, що все склалося так, як і очікувалося, і я підтримую це рішення. Я радий, що FIS вирішила це питання. Інше рішення було би неправильним, допоки росія все ще воює з Україною.
Ми стежили за подіями, але погодилися довіритися, що FIS прийме правильне рішення і не обговорюватиме це далі, поки це не стане проблемою.
Нагадаємо, що МОК тиснув на FIS, щоби федерація допустила росіян до ОІ-2026.