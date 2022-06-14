Федерація велосипедного спорту України: «Віримо, що спортивні організації в нашій країні зможуть працювати за Європейською моделлю»
Заклик Міністра молоді та спорту країни повинен мати ще більший розголос
13:55
Українські велогонщики / Фото - FacebookФедерація велосипедного спорту України на своєму акаунті в Facebook прокоментувала заклик Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта до міжнародного спортивного співтовариства і лідерів країн-партнерів про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
«Сподіваємося, що нарешті-то заяви міністра про автономність національних федерацій будуть відповідати реаліям. І нарешті Федерації зможуть працювати за Європейською моделлю, тим більше, що це також вкрай необхідно для отримання статусу Кандидата країни Євросоюзу».
«Раніше Вадим Гутцайт назвав переваги, які матиме Україна в статусі кандидата на вступ до ЄС для галузі фізичної культури і спорту. Зокрема, розширене взаємодія і координацію, автономізацію спортивних федерацій як необхідний елемент у розвитку європейської спортивної моделі».
«Це дозволить ввести інтегрований підхід в питаннях координації політики по боротьбі з допінгом, корупцією в спорті, договірними матчами, насильством під час спортивних заходів та іншими негативними явищами в спорті. Також буде сприяти більшому обміну досвідом з країнами-членами ЄС для прискорення реформ».
Раніше Гутцайт повідомив, що Міністерство молоді та спорту спільно з міжнародним спортивним співтовариством за 111 днів повномасштабного вторгнення російських загарбників заощадило кошти державного бюджету країни на суму понад 500 млн грн.
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