Чемпіон Tour de France та Giro d`Italia потрапив в серйозну аварію
Фінал Tour de France-2024 буде перенесений в інше місто через Олімпіаду в Парижі
Столиця Франції приймала всі етапи велобагатоденки з 1903 року <br> <br>
15:51
Tour de France / Фото - Inside the GamesФінальний етап велобагатоденки Tour de France вперше за всю історію не відбудеться в Парижі.
Як повідомляє італійська газета La Gazzetta dello Sport, фінал велобагатоденки буде перенесений з Парижа до Ніцци.
Причиною перенесення стануть Олімпійські ігри, які з 26 липня по 11 серпня 2024 пройдуть в столиці Франції.
Відзначимо, що Париж приймав фінали етапи всіх 108 етапів Tour de France з 1903 року.
Нагадаємо, австралієць Джей Хіндлі з команди BORA-Hansgrohe став переможцем загального заліку велобагатоденки Giro D`Italia-2022.
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