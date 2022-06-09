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Фінал Tour de France-2024 буде перенесений в інше місто через Олімпіаду в Парижі

Столиця Франції приймала всі етапи велобагатоденки з 1903 року <br> <br>
Велоспорт
15:51
Фінал Tour de France-2024 буде перенесений в інше місто через Олімпіаду в Парижі
Tour de France / Фото - Inside the Games
Фінальний етап велобагатоденки Tour de France вперше за всю історію не відбудеться в Парижі.

Як повідомляє італійська газета La Gazzetta dello Sport, фінал велобагатоденки буде перенесений з Парижа до Ніцци.

Причиною перенесення стануть Олімпійські ігри, які з 26 липня по 11 серпня 2024 пройдуть в столиці Франції.

Відзначимо, що Париж приймав фінали етапи всіх 108 етапів Tour de France з 1903 року.

Нагадаємо, австралієць Джей Хіндлі з команди BORA-Hansgrohe став переможцем загального заліку велобагатоденки Giro D`Italia-2022.
Володимир Кириченко
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Tour de France Париж-2024

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Фінал Tour de France-2024 буде перенесений в інше місто через Олімпіаду в Парижі
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