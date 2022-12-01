«Олімпійський призер» загинув в ДТП під час тренування

Велосипедиста збила вантажівка

Біля міста Вінченца в Італії загинув 51-річний велогонщик Давида Ребеллін.



Відомо, що велогонщик, який завершив кар'єру в жовтні, проводив тренування, під час якого його збила вантажівка.

Правоохоронці наразі встановлюють обставини події і особистість водія.

Відзначимо, що Ребеллін на Олімпійських іграх-2008 в Пекіні виграв срібло в груповій гонці, але пізніше його позбавили нагороди через провалений допінг-тест.

Також в 2004 році загиблий першим в історії виграв за один сезон гонки «Амстел Голд Рейс», «Флеш Валлонь» і «Льєж-Бастонь-Льєж».