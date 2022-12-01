Форвард «Барселони» потрапив в ДТП
«Олімпійський призер» загинув в ДТП під час тренування
Велосипедиста збила вантажівка
01 грудня 08:44
Біля міста Вінченца в Італії загинув 51-річний велогонщик Давида Ребеллін.
Відомо, що велогонщик, який завершив кар'єру в жовтні, проводив тренування, під час якого його збила вантажівка.
Правоохоронці наразі встановлюють обставини події і особистість водія.
Відзначимо, що Ребеллін на Олімпійських іграх-2008 в Пекіні виграв срібло в груповій гонці, але пізніше його позбавили нагороди через провалений допінг-тест.
Також в 2004 році загиблий першим в історії виграв за один сезон гонки «Амстел Голд Рейс», «Флеш Валлонь» і «Льєж-Бастонь-Льєж».
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