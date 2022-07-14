Погачар виграв 6 етап Tour de France та перехопив лідерство в загальному заліку
Підкок виграв 12-й етап Tour de France
У загальному заліку лідерство утримує Вінгегард
22:59
Фото: Tour de France
У Франції пройшов 12-й королівський гірський етап багатоденки Tour de France. На дистанції в 165,1 км між Бріансоном і Альп-д'Юез кращим став британський велогонщик INEOS Grenadiers Томас Підкок.
Tour de France. 12-й етап
- Томас Підкок ( Великобританія, INEOS Grenadiers ) – 4.55,24
- Луїс Мейнтьес ( ПАР, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux ) – 0,48
- Крістофер Фрум ( Великобританія, Israel – Premier Tech ) – 2,06
- Нейлсон Паулесс ( США, EF Education-EasyPost ) – 2,29
- Тадей Погачар ( Становища, UAE Team Emirates ) – 3,23
- Йонас Вінгегард ( Данія, Jumbo-Visma ) – той же час
- Герейнт Томас ( Великобританія, INEOS Grenadiers ) – той же час
- Енрік Мас ( Іспанія, Movistar ) – 3,26.
Загальний залік:
- Йонас Вінгегард ( Данія, Jumbo-Visma ) – 46.28,46
- Тадей Погачар ( Становища, UAE Team Emirates ) – 2,22
- Герейнт Томас ( Великобританія, INEOS Grenadiers ) – 2,26
- Ромен Барді ( Франція, DSM ) – 2,35
- Адам Йейтс ( Великобританія, INEOS Grenadiers ) – 3,44
- Найробі Кінтана ( Колумбія, Arkéa Samsic ) – 3,58
- Давид Годю ( Франція, Groupama – FDJ ) – 4,07
- Томас Підкок ( Великобританія, INEOS Grenadiers ) – 7,39
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