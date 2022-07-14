Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
00:00
Всеcвітні ігри 2022. День 6. Огляд
23:00
Всесвітні ігри 2022

Підкок виграв 12-й етап Tour de France

У загальному заліку лідерство утримує Вінгегард
Велоспорт Tour de France
22:59
Підкок виграв 12-й етап Tour de France
Фото: Tour de France

У Франції пройшов 12-й королівський гірський етап багатоденки Tour de France. На дистанції в 165,1 км між Бріансоном і Альп-д'Юез кращим став британський велогонщик INEOS Grenadiers Томас Підкок.

Tour de France. 12-й етап

  1. Томас Підкок ( Великобританія, INEOS Grenadiers ) – 4.55,24
  2. Луїс Мейнтьес ( ПАР, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux ) – 0,48
  3. Крістофер Фрум ( Великобританія, Israel – Premier Tech ) – 2,06
  4. Нейлсон Паулесс ( США, EF Education-EasyPost ) – 2,29
  5. Тадей Погачар ( Становища, UAE Team Emirates ) – 3,23
  6. Йонас Вінгегард ( Данія, Jumbo-Visma ) – той же час
  7. Герейнт Томас ( Великобританія, INEOS Grenadiers ) – той же час
  8. Енрік Мас ( Іспанія, Movistar ) – 3,26.

Загальний залік:

  1. Йонас Вінгегард ( Данія, Jumbo-Visma ) – 46.28,46
  2. Тадей Погачар ( Становища, UAE Team Emirates ) – 2,22
  3. Герейнт Томас ( Великобританія, INEOS Grenadiers ) – 2,26
  4. Ромен Барді ( Франція, DSM ) – 2,35
  5. Адам Йейтс ( Великобританія, INEOS Grenadiers ) – 3,44
  6. Найробі Кінтана ( Колумбія, Arkéa Samsic ) – 3,58
  7. Давид Годю ( Франція, Groupama – FDJ ) – 4,07
  8. Томас Підкок ( Великобританія, INEOS Grenadiers ) – 7,39

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Tour de France Тадей Чагар

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Погачар виграв 6 етап Tour de France та перехопив лідерство в загальному заліку
Погачар виграв 6 етап Tour de France та перехопив лідерство в загальному заліку
Велоспорт
07 липня 18:38
Ван Арт виграв 4-й етап Tour de France і продовжує впевнено лідирувати в загальному заліку
Ван Арт виграв 4-й етап Tour de France і продовжує впевнено лідирувати в загальному заліку
Велоспорт
05 липня 22:55
Tour de France відреагував на криваву стрілянину в одному з ТРЦ Копенгагена
Tour de France відреагував на криваву стрілянину в одному з ТРЦ Копенгагена
Велоспорт
04 липня 09:55

Новини: Велоспорт

Підкок виграв 12-й етап Tour de France
Підкок виграв 12-й етап Tour de France
Tour de France
14 липня 22:59
Євген Агапій завоював першу медаль в історії України на міжнародному турнірі з BMX серед юнаків
Євген Агапій завоював першу медаль в історії України на міжнародному турнірі з BMX серед юнаків
10 липня 11:56
Погачар виграв 6 етап Tour de France та перехопив лідерство в загальному заліку
Погачар виграв 6 етап Tour de France та перехопив лідерство в загальному заліку
07 липня 18:38
Ван Арт виграв 4-й етап Tour de France і продовжує впевнено лідирувати в загальному заліку
Ван Арт виграв 4-й етап Tour de France і продовжує впевнено лідирувати в загальному заліку
05 липня 22:55
Tour de France відреагував на криваву стрілянину в одному з ТРЦ Копенгагена
Tour de France відреагував на криваву стрілянину в одному з ТРЦ Копенгагена
04 липня 09:55
Українець Падун пропустить Tour de France
Українець Падун пропустить Tour de France
29 червня 16:37
Федерація велосипедного спорту України: «Віримо, що спортивні організації в нашій країні зможуть працювати за Європейською моделлю»
Федерація велосипедного спорту України: «Віримо, що спортивні організації в нашій країні зможуть працювати за Європейською моделлю»
14 червня 13:55
Фінал Tour de France-2024 буде перенесений в інше місто через Олімпіаду в Парижі
Фінал Tour de France-2024 буде перенесений в інше місто через Олімпіаду в Парижі
09 червня 15:51
російські окупанти знищили унікальний велокомплекс в Донецькій області
російські окупанти знищили унікальний велокомплекс в Донецькій області
30 травня 15:42
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Всі новини