російські окупанти знищили унікальний велокомплекс в Донецькій області

російські військові знищили велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX в Лимані, Донецької області. Про це в Facebook повідомив глава Донецької області Павло Кириленко.



Тепер цей комплекс став ще однією “військовою ціллю” російської армії. Зруйновано адміністративну будівлю, значних пошкоджень зазнали унікальні стартова рампа та траса BMX з трамплінами та віражами.

У п’ятиповерховому гуртожитку, що має тренажерний зал із силовим та інтерактивним обладнанням, медичний і масажний кабінети, конференц-залу, їдальню та кімнати для проживання, вибито вікна та частково пошкоджено дах».