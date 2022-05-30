російські окупанти знищили унікальний велокомплекс в Донецькій області
Новий комплекс будували в рамках програми «Велике будівництво»
15:42
російські військові знищили велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX в Лимані, Донецької області. Про це в Facebook повідомив глава Донецької області Павло Кириленко.
«Велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX був єдиним у своєму роді на всю Україну. Ми його будували більше року в рамках президентської програми Велике будівництво і відкрили торік у вересні.
Тепер цей комплекс став ще однією “військовою ціллю” російської армії. Зруйновано адміністративну будівлю, значних пошкоджень зазнали унікальні стартова рампа та траса BMX з трамплінами та віражами.
У п’ятиповерховому гуртожитку, що має тренажерний зал із силовим та інтерактивним обладнанням, медичний і масажний кабінети, конференц-залу, їдальню та кімнати для проживання, вибито вікна та частково пошкоджено дах».
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів дозволив українським спортсменам залишати Україну для участі в змаганнях і підготовці до них.
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