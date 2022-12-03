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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Старікова вперше в кар'єрі виграла спринт на етапі Ліги чемпіонів

Українська велогонщиця в фіналі турніру перемогла чемпіонку світу-2022
Велоспорт
11:44
Старікова вперше в кар'єрі виграла спринт на етапі Ліги чемпіонів
Олена Старікова / Фото - Facebook
Віце-чемпіонка Олімпійських ігор в Токіо-2020 з велотреку Олена Старікова вперше в сезоні виграла етап Ліги чемпіонів, який відбувся в Лондоні.

У фіналі спринту українка перемогла діючу чемпіонку світу з Франції Матильду Гро, випередивши її на 0,038 секунди.



До цього найкращим результатом другого сезону ЛЧ для Старікової були треті місця в спринті на етапах в Майорці та Сен-Кентен-ан-Івеліні.

Відзначимо, що єдиний раз Олена вигравала етап в останньому раунді минулого і дебютного сезону Ліги чемпіонів, але в кейріні.

Нагадаємо, що на мультиспортивних чемпіонаті Європи в Мюнхені Старікова завоювала дві медалі.
Володимир Кириченко
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Олена Старикова

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