Старікова: «Задоволена чемпіонатом. Але як зазвичай хочеться перше місце»
Старікова вперше в кар'єрі виграла спринт на етапі Ліги чемпіонів
Українська велогонщиця в фіналі турніру перемогла чемпіонку світу-2022
11:44
Олена Старікова / Фото - FacebookВіце-чемпіонка Олімпійських ігор в Токіо-2020 з велотреку Олена Старікова вперше в сезоні виграла етап Ліги чемпіонів, який відбувся в Лондоні.
У фіналі спринту українка перемогла діючу чемпіонку світу з Франції Матильду Гро, випередивши її на 0,038 секунди.
До цього найкращим результатом другого сезону ЛЧ для Старікової були треті місця в спринті на етапах в Майорці та Сен-Кентен-ан-Івеліні.
Відзначимо, що єдиний раз Олена вигравала етап в останньому раунді минулого і дебютного сезону Ліги чемпіонів, але в кейріні.
Нагадаємо, що на мультиспортивних чемпіонаті Європи в Мюнхені Старікова завоювала дві медалі.
Коментарі 0