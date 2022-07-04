Українець Падун пропустить Tour de France
Tour de France відреагував на криваву стрілянину в одному з ТРЦ Копенгагена
За два дні до цього жаху на території Данії відбувся 3-й етап велобагатоденки
09:55
Наслідки стрілянини у Копенгагені / Фото - insidethegames.bizШосейна багатоденна велогонка Tour de France виступила із заявою з приводу стрілянини в одному з торгових центрів Копенгагена (Данія).
Цитує заяву Tour de France insidethegames.biz.
«Tour de France запевняє датський народ в своєму співчутті і співчуття в цей час. Вкрай шоковані і засмучені звісткою про те, що сталося в Копенгагені. Жителі Копенгагена надали пелотону один з кращих прийомів в історії спорту, встановивши глибокі зв'язки з усіма його послідовниками. Весь пелотон Tour de France висловлює свої щирі співчуття жертвам та їхнім родинам».
Нагадаємо, кілька людей були вбиті, кілька – отримали вогнепальні поранення.
За два дні до цього жаху на території Данії відбувся 3-й етап Tour de France за маршрутом Вайле – Сеннерборг, який виграв представник Нідерландів Ділан Груневеген.
4-й етап туру стартує 5 липня у Франції.
Раніше стало відомо, що український велогонщик команди «Education First» Марк Падун не ввійшов до її складу на Tour de France - 2022.
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