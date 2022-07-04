Tour de France відреагував на криваву стрілянину в одному з ТРЦ Копенгагена

За два дні до цього жаху на території Данії відбувся 3-й етап велобагатоденки

Наслідки стрілянини у Копенгагені / Фото - insidethegames.biz Шосейна багатоденна велогонка Tour de France виступила із заявою з приводу стрілянини в одному з торгових центрів Копенгагена (Данія).



Цитує заяву Tour de France insidethegames.biz.



«Tour de France запевняє датський народ в своєму співчутті і співчуття в цей час. Вкрай шоковані і засмучені звісткою про те, що сталося в Копенгагені. Жителі Копенгагена надали пелотону один з кращих прийомів в історії спорту, встановивши глибокі зв'язки з усіма його послідовниками. Весь пелотон Tour de France висловлює свої щирі співчуття жертвам та їхнім родинам».



Нагадаємо, кілька людей були вбиті, кілька – отримали вогнепальні поранення.



За два дні до цього жаху на території Данії відбувся 3-й етап Tour de France за маршрутом Вайле – Сеннерборг, який виграв представник Нідерландів Ділан Груневеген.



4-й етап туру стартує 5 липня у Франції.



Раніше стало відомо, що український велогонщик команди «Education First» Марк Падун не ввійшов до її складу на Tour de France - 2022.

Шосейна багатоденна велогонка Tour de France виступила із заявою з приводу стрілянини в одному з торгових центрів Копенгагена (Данія).Цитує заяву Tour de FranceНагадаємо, кілька людей були вбиті, кілька – отримали вогнепальні поранення.За два дні до цього жаху на території Данії відбувся 3-й етап Tour de France за маршрутом Вайле – Сеннерборг, який виграв представник Нідерландів4-й етап туру стартує 5 липня у Франції.Раніше стало відомо, що український велогонщик команди «Education First»

Володимир Кириченко