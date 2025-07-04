Субота 5 липня точно обведена в кружечок у календарях усіх шанувальників велоспорту, адже цього дня стартує Тур де Франс 2025. Це щорічні шосейні багатоденні велоперегони дорогами Франції (частини окремих етапів або етапи цілком іноді проводяться в інших країнах). Уперше Тур було проведено 1903 року, його переможцем став Моріс Гарен. Нині Тур де Франс — це найпрестижніше змагання серед багатоденних велогонок у професійному велоспорті.

Що треба знати про Тур де Франс 2025?

Цьогоріч тур стартує у Ліллі. Завдяки географічній близькості до Бельгії — країни, яка традиційно часто фігурує в маршрутах Тур де Франс, північна частина Франції виглядає логічним вибором для старту цьогорічної гонки. До того ж, траса веломарафону нерідко прокладається неподалік від французьких кордонів.

3 липня, за два дні до початку змагань, відбувся урочистий парад команд, який пройшов центральними вулицями міста-господаря. Поряд із цим у місті працюватиме фан-зона, де шанувальники велоспорту зможуть не лише переглядати гонку, а й долучитися до вікторин, майстер-класів, конкурсів та інших інтерактивних активностей. Як це часто трапляється, Тур де Франс на кілька етапів «оселиться» в регіоні Grand Départ — цього разу тут пройдуть три перші гонки.

Початковий етап матиме протяжність 184,9 км і охопить Ланс, Бетюн, Азебрук, Стеенвоорд, Баєль і Армантьєр. Наступного дня учасники стартуватимуть з Ловен-Планк і вирушать до Булонь-сюр-Мер — другий етап передбачає вже складніший рельєф: 209 км маршруту з сумарним підйомом у 2550 метрів. Третя гонка, довжиною 178,3 км, пролягатиме переважно рівнинною місцевістю, включаючи Валансьєн і Дюнкерк, перед тим як пелотон покине регіон О-де-Франс.

У Тур де Франс 2025 візьмуть участь 23 команди, а загалом на старт вийдуть 184 велосипедисти. Участь дозволена двом категоріям команд: колективам вищого рівня UCI WorldTeams (перший дивізіон) та командам другого рівня — UCI ProTeams. Цього року організатори допустили 18 команд WorldTeams і 5 представників ProTeams.

Сюрприз від XSPORT

На честь старту Тур де Франс XSPORT покаже документальний серіал про легендарне змагання. Він розповідає про елітні команди, які змагаються в найвиснажливішій велогонці світу.

Серіал занурює глядача у закулісне життя найвідомішої велогонки світу. Камери супроводжують команди, спортсменів, тренерів і лікарів під час Тур де Франс, показуючи драму, емоції та неймовірну фізичну напругу зсередини. Ви побачите, що стоїть за кожним етапом, перемогою чи поразкою, розкриєте для себе справжні характери гонщиків і динаміку всередині команд. Це не просто про спорт — це про людську витривалість, стратегію й жагу до перемоги.

Дивитися серіал можна щодня, починаючи з понеділка, 7 липня, о 21:00.