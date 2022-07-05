Tour de France відреагував на криваву стрілянину в одному з ТРЦ Копенгагена
Ван Арт виграв 4-й етап Tour de France і продовжує впевнено лідирувати в загальному заліку
Філіпсен приїхав до фінішу другим, Лапорт – третім
22:55
Воут ван Арт / Фото - jefebet.comБельгійський велогонщик Jumbo-Visma Воут ван Арт виграв четвертий етап велобагатоденки Tour de France.
Другим став бельгієць Яспер Філіпсен з Alpecin-Deceuninck. Топ-3 замкнув партнер ван Арта француз Крістоф Лапорт.
Відзначимо, що ван Арт продовжує лідирувати в загальному заліку Tour de France.
Tour de France. 4-й етап. Дюнкерк – Калє, Франція. 171,5 км. Профіль / Карта
1. Воут ван Арт (Бельгія, Jumbo-Visma) – 4.01,36
2. Яспер Філіпсен (Бельгія, Alpecin-Deceuninck) – 0,08
3. Крістоф Лапорт (Франція, Jumbo-Visma) – той же час
4. Олександр Крістофф (Норвегія, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux)
5. Петер Саган (Словаччина, TotalEnergies)
6. Лука Моццато (Італія, B & B Hotels – KTM)
7. Денні Ван Поппель (Нідерланди, BORA – hansgrohe)
Загальний залік (після 4-го етапу):
1. Воут ван Арт (Бельгія, Jumbo-Visma) – 13.02,43
2. Ів Лампарт (Бельгія, Quick - Step Alpha Vinyl) – 0,25
3. Тадей Погачар (Словенія, UAE Team Emirates) – 0,32
4. Мадс Педерсен (Данія, Trek - Segafredo) – 0,36
5. Матьє ван дер Пул (Нідерланди, Alpecin - Fenix) – 0,38
6. Йонас Вінгегард (Данія, Jumbo - Visma) – 0,40
7. Прімож Рогліч (Словенія, Jumbo - Visma) – 0,41
Напередодні Tour de France виступила із заявою з приводу стрілянини в одному з торгових центрів Копенгагена ( Данія ).
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