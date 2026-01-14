Ми з радістю ділимося новиною: VeloGO вже четвертий рік поспіль отримує національну премію «Вибір Країни» — 2022, 2023, 2024 та 2025.

Це підтверджено офіційно:

2022 — https://award.com.ua/winners/velogo-2022/

2023 — https://award.com.ua/winners/velogo-3/

2024 — https://award.com.ua/winners/velogo/

2025 — https://award.com.ua/winners/velogo-2/

Для нас це не просто нагорода. Це визнання того, що стратегія розвитку VeloGO працює, а команда рухається в правильному напрямку. Ми позиціонуємо себе як спеціалізований веломагазин №1 в Україні, і саме довіра клієнтів робить таке звання заслуженим.

Наш підхід базується на семи ключових принципах.

Експертність

Ми створюємо освітній контент: блог, відеогіди, технічні огляди. Наші консультанти — не просто продавці, а велосипедні експерти, які допомагають обрати оптимальний велосипед під людину, її задачі та рівень підготовки.

Сервіс

VeloGO — це власна сервісна майстерня, безкоштовне перше ТО, підтримка після покупки та повний цикл гарантійного супроводу. Ми прагнемо того, щоб кожен клієнт почувався впевнено на своєму велосипеді.

Продукт

Наша мережа — офіційний дилер світових брендів Merida, Giant, Orbea, Scott, Cannondale та інших.

У нас представлено найбільший вибір моделей у різних цінових сегментах, а також діє тест-драйв у Києві, де можна випробувати велосипед перед покупкою.

Зручність

Ми надаємо безкоштовну доставку по всій Україні, оплату частинами 0% та 365 днів на обмін — це наш стандарт сервісу, а не тимчасова акція.

Спільнота.

VeloGO активно підтримує українську велоспільноту. Ми розвиваємо VeloGO Cycling Team та VeloGO CyclingAcademy, проводимо лекції, тренування, заходи, допомагаючи новачкам і спортсменам розвиватися разом.

Інфраструктура

Ми інвестуємо в розвиток умов для катання. Співпраця з Bikepark Protas — один із важливих кроків: ми забезпечили парк новими офіційними велосипедами для прокату та спільно проводимо події й тренування.

Соціальна відповідальність

VeloGO регулярно організовує благодійні збори для ЗСУ: індор-дуатлони, Zwift-турніри, участь у Tour de Drone, закупівлю обладнання та автівок для військових у партнерстві з блогерами та спортсменами. Ми переконані, що бізнес має бути корисним країні.

Про компанію

За успіхами VeloGO стоїть злагоджена робота команди. Ми будуємо довготривалі стосунки з клієнтами, створюємо зручний сервіс «все в одному місці» та формуємо культуру свідомого вибору велосипедів в Україні. Ми активно розвиваємо соцмережі та об’єднуємо людей, які обирають активний спосіб життя:

instagram.com/velogo.ua

facebook.com/velogo.com.ua

tiktok.com/@velogo.ua

t.me/VeloGOCyclingAcademy

youtube.com/@VeloGO_UA

Що для нас означає нагорода «Вибір Країни»

Це маркер того, що клієнти довіряють нам, а команда рухається в правильному напрямку. Нагорода мотивує покращувати стандарти сервісу, впроваджувати нові технології та зберігати якість, яку очікують наші покупці.

Реакція команди

Для колективу VeloGO ця відзнака — не просто приємність, а стимул. Вона надихає впроваджувати нові ідеї, розширювати асортимент, покращувати інфраструктуру і продовжувати будувати велоспільноту України.

VeloGO дякує кожному клієнту та партнеру. Разом ми рухаємося вперед — і робимо велосипедну культуру України сильнішою.