Гранд-тур розпочнеться 23 серпня в італійському Турині та завершиться 14-го вересня в Мадриді, Іспанія. Протягом 23 днів змагань відбудеться 21 етап з загальною протяжністю маршруту в 3151 кілометр.

В Україні усі велогонки Вуельти-2025 покаже лінійний канал Eurosport 1. Цьогоріч трансляція змагань буде доступна також з українською коментаторською доріжкою завдяки співпраці MEGOGO та Warner Bros. Discovery.

Початок першої трансляції іспанського Гранд-туру на Eurosport 1 запланований на 23 серпня о 14:35 за Києвом. Вуельту-2025 коментуватимуть Олексій Борисовський, Інна Волочай і Андрій Білик.

Українська мова коментування буде як на платформі MEGOGO, так і в інших офіційних трансляторів телеканалів Eurosport.



На англійській аудіодоріжці перегони супроводжуватиме команда досвідчених репортерів, до складу якої увійшли Андерс Мільке, Андреа Бертон, Томас Біхель та Йіп ван ден Бос. Легенда велоспорту, триразовий чемпіон Вуельти Альберто Контадор стане ведучим прямої трансляції фінального етапу в Мадриді.

Якщо канали Eurosport на MEGOGO відтворюються з англійською доріжкою, виконайте наступні кроки, щоб обрати українських коментаторів:

1. Під час перегляду каналу Eurosport натисніть на «коліщатко» налаштувань

2. У меню, що з'явилося, оберіть пункт «Аудіодоріжка»

3. Зі списку доступних аудіодоріжок виберіть «Українська»

Нагадаємо, у травні цього року українська стала 21-ю офіційною мовою трансляцій Eurosport. Виробництвом коментаторської доріжки займається команда MEGOGO, тоді як технічну та редакційну координацію здійснюють команди Warner Bros. Discovery.