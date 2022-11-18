Гутцайт: «Вірю в Україну, перемогу і нашу спортивну сім'ю»
Баюл в агресивній манері звернулася до Гутцайта
Перша олімпійська чемпіонка України згадала Петренка
18 листопада 14:35
Перша олімпійська чемпіонка в історії незалежної України Оксана Баюл через Instagram звернулася до нового президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта:
«Вадиме, я вас вітаю з перемогою на виборах у НОК України. І дуже дякую, що ви не відповідаєте на мої запитання.
Ось у мене новий до вас дозрів. Україна запровадила санкції проти низки спортсменів країни-агресора. Серед них представники футболу, хокею, гімнастики, боротьби, фігурного катання і навіть «Формули-1».
Моє до вас питання: а де фігурист Віктор Петренко? Ви ж знаєте, напевно, що він тиждень тому в Барнаулі разом з Аліною Загітовою виступав у шоу Тетяни Навки.
Слава Україні. Суркіс та Шуфрич, Валерій Борзов – члени Національного олімпійського комітету України. Це п####ць».
Нещодавно Віктора Петренко позбавили президентської стипендії.