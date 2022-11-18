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Баюл в агресивній манері звернулася до Гутцайта

Перша олімпійська чемпіонка України згадала Петренка
Фігурне катання
18 листопада 14:35
Баюл в агресивній манері звернулася до Гутцайта

Перша олімпійська чемпіонка в історії незалежної України Оксана Баюл через Instagram звернулася до нового президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта:

«Вадиме, я вас вітаю з перемогою на виборах у НОК України. І дуже дякую, що ви не відповідаєте на мої запитання.

Ось у мене новий до вас дозрів. Україна запровадила санкції проти низки спортсменів країни-агресора. Серед них представники футболу, хокею, гімнастики, боротьби, фігурного катання і навіть «Формули-1».

Моє до вас питання: а де фігурист Віктор Петренко? Ви ж знаєте, напевно, що він тиждень тому в Барнаулі разом з Аліною Загітовою виступав у шоу Тетяни Навки.

Слава Україні. Суркіс та Шуфрич, Валерій Борзов – члени Національного олімпійського комітету України. Це п####ць».

Нещодавно Віктора Петренко позбавили президентської стипендії.

Сергій Остапенко
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Оксана Баюл Вадим Гутцайт

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