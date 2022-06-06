ISU відмовив Україні й допустив росію та біларусь до конгресу

Ці країни також зможуть брати участь у виборах президента організації

У Пхукеті (Таїланд) Міжнародний союз ковзанярів (ISU) не підтримав ініціативу України, яка вимагала не допустити делегатів з росії та білорусі до участі в конгресі.



В результаті голосування представникам цих країн дозволили брати участь в конгресі й в виборах на керівні посади ISU.

Відзначимо, що в ході конгресу пройдуть вибори президента організації і може бути прийняте рішення про віковий ценз до 17 років.