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ISU відмовив Україні й допустив росію та біларусь до конгресу

Ці країни також зможуть брати участь у виборах президента організації
Фігурне катання
12:32
ISU відмовив Україні й допустив росію та біларусь до конгресу

У Пхукеті (Таїланд) Міжнародний союз ковзанярів (ISU) не підтримав ініціативу України, яка вимагала не допустити делегатів з росії та білорусі до участі в конгресі.

В результаті голосування представникам цих країн дозволили брати участь в конгресі й в виборах на керівні посади ISU.

Відзначимо, що в ході конгресу пройдуть вибори президента організації і може бути прийняте рішення про віковий ценз до 17 років.

Нагадаємо, раніше ISU у зв'язку з військовим вторгненням на
територію України відсторонив всіх фігуристів, шорт-трекистів і ковзанярів,
які представляють росію та білорусь.
Карен Агабекян
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