НОК України вибухнув критикою на адресу фаната росії Віктора Петренка
Максим Нікітін – про участь Петренко в шоу навки: «Це не сором, це не ганьба – це зрада своєї країни! Це зрада своєї батьківщини!»
Український фігурист жорстко висловився на адресу віце-президента УФФК
14:48
Максим Нікітін / Фото - FacebookУчасник зимових Олімпійських ігор в Пекіні, український фігурист Максим Нікітін в Instagram відреагував на участь віце-президента Української федерації фігурного катання на ковзанах Віктора Петренко в шоу росіянки татьяни навки, яке напередодні відбулося в сочі.
« Огидний вчинок громадянина України, олімпійського чемпіона, віце-президента федерації фігурного катання України! Після того, як людина прокинулася рано вранці від вибухів, нанесеними 24 лютого російськими фашистами, після того, як провів багато часу під обстрілами російських скотів в Україні, поїхав розважати агресора в льодовому шоу імені дружини прессекретаря головного терориста в світі!».
«Шоу навки, в якому беруть участь російські спортсмени, які відкрито підтримували війну в Україні на мітингу в москві, спортсмени, які вже після початку повномасштабної війни в Україні були нагороджені особисто путіним. Це не сором, це не ганьба – це зрада своєї країни! Це зрада своєї батьківщини!!! Дуже соромно, що є такі українці! Маю велику надію, що це не буде приховано від загальних очей! І кожен дізнається, що українець, одесит, Віктор Петренко – зрадник України!».
Відзначимо, що Петренко народився в Одесі. Він є олімпійським чемпіоном-1992 року, чемпіоном світу-1992 і триразовим чемпіоном Європи (1990, 1991, 1994).
Нагадаємо, Національний олімпійський комітет (НОК) України виступив із заявою щодо вчинку Петренко.
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