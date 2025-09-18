Марія Пінчук розповіла про травму та підготовку до олімпійського відбору
Українська фігуристка розповіла про перелом та відновлення перед кваліфікацією на Ігри-2026
близько 2 годин тому
Українська фігуристка Марія Пінчук, яка виступає в парі з Микитою Погорєловим у спортивних танцях на льоду, розповіла Суспільному про травму, яка ускладнила підготовку до відбору на Олімпійські ігри-2026.
«Це компресійний перелом та розтягнена зв’язка. Доволі серйозна травма. Вона збила темп підготовки».
Пінчук подякувала команді та фізіотерапевту, які допомогли їй виступити на Lombardia Trophy. При цьому вона зізналася, що довелося зменшити навантаження, фіксувати коліно та застосовувати ультразвукову й магнітотерапію.
«Зараз важливі змагання, часу на відновлення немає».
Пінчук та Погорєлов представлять Україну на кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади в Пекіні 18–21 вересня.
