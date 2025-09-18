Олег Гончар

Українська фігуристка Марія Пінчук, яка виступає в парі з Микитою Погорєловим у спортивних танцях на льоду, розповіла Суспільному про травму, яка ускладнила підготовку до відбору на Олімпійські ігри-2026.

«Це компресійний перелом та розтягнена зв’язка. Доволі серйозна травма. Вона збила темп підготовки». Марія Пінчук

Пінчук подякувала команді та фізіотерапевту, які допомогли їй виступити на Lombardia Trophy. При цьому вона зізналася, що довелося зменшити навантаження, фіксувати коліно та застосовувати ультразвукову й магнітотерапію.

«Зараз важливі змагання, часу на відновлення немає». Марія Пінчук

Пінчук та Погорєлов представлять Україну на кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади в Пекіні 18–21 вересня.