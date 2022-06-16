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Назарова та Нікітін потрапили на обкладинку престижного французького журналу

Гроші від продажу журналу віддадуть на допомогу українським спортсменам
Фігурне катання
09:49
Назарова та Нікітін потрапили на обкладинку престижного французького журналу

Французький журнал про фігурне катання Patinage помістив на обкладинку 166-го випуску українських фігуристів Олександру Назарову та Максима Нікітіна.

У виданні вирішили весь прибуток від 166-го випуску передати французьким клубам і організаціям для задоволення потреб українських спортсменів, які переїхали в країну через війну.


Також журнал організовує благодійний продаж фотографій фігуристів.

Нагадаємо, українські фігуристи змогли зворушити світ своїм виступом.
Карен Агабекян
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Теги

Максим Нікітін Олександра Назарова

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