Назарова і Нікітін: «Ради, що вдалося повноцінно виступити на Олімпіаді і уявити глядачам наші обидві програми»
Назарова та Нікітін потрапили на обкладинку престижного французького журналу
Гроші від продажу журналу віддадуть на допомогу українським спортсменам
09:49
Французький журнал про фігурне катання Patinage помістив на обкладинку 166-го випуску українських фігуристів Олександру Назарову та Максима Нікітіна.
У виданні вирішили весь прибуток від 166-го випуску передати французьким клубам і організаціям для задоволення потреб українських спортсменів, які переїхали в країну через війну.
Також журнал організовує благодійний продаж фотографій фігуристів.Нагадаємо, українські фігуристи змогли зворушити світ своїм виступом.
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