ISU відмовив Україні й допустив росію та біларусь до конгресу
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Карен Бутчер виступила з підтримкою українського народу
21:50
Skate Canada / Фото - skatecanada.caПрезидент Федерації фігурного катання Канади (Skate Canada) Карен Бутчер виступила на конгресі ISU (Міжнародний союз ковзанярів) з підтримкою ініціативи України щодо недопуску делегатів з росії і білорусі.
Wитує Бутчер Skate Ukraine.
«росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні, делегати росії дозволили собі використовувати спортсменів як інструмент пропаганди для підтримки війни».
«Включити росію в процес прийняття рішень в ISU означає продовжувати знищувати довіру між членами, довіру фанатів спорту, спонсорів і телевізійних партнерів. Це наша відповідальність – захищати цінності нашого спорту».
«Ми несемо відповідальність перед спортсменами за те, щоб змусити росію відповідати за свої вчинки. Дозволяючи представникам росії займати посади, ми посилаємо чіткий сигнал, що якщо правила порушені – ніякого покарання не буде».
«Це не персональне – я дійсно чекаю того часу, коли росія і біларусь зможуть змагатися з іншими на рівних, але ми повинні мати цей неприємний діалог, і я рада, що Україна направила ці три запити».
Нагадаємо, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) не підтримав ініціативу України, яка вимагала не допустити делегатів з росії і білорусі до участі в конгресі.
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