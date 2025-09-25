Олег Гончар

Російський фігурист Марк Кондратюк, який є чемпіоном Європи 2022 року та бронзовим призером Олімпіади-2022, внесений до бази даних сайту Миротворець.

Персональні дані спортсмена з'явилися на ресурсі, який з 2014 року збирає інформацію про осіб, визнаних загрозою національній безпеці України, включаючи пропагандистів, музикантів, політиків та спортсменів.

У базі Кондратюка вказані прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреси реєстрації та проживання, фотографії, номери телефонів. Дані внесено 23 квітня 2023 року з посиланням на «замах на суверенітет та територіальну цілісність України».

«Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну був призваний до лав армії Росії і проходив термінову службу в спортивній роті Центрального спортивного клубу армії Росії (ЦСКА), підпорядкованого Міноборони Росії. ЦСКА на постійній основі надає активну допомогу військовим та ветеранам так званої “СВО” шляхом закупівлі та доставки на фронт спеціальної техніки, FPV-дронів, генераторів та гуманітарних вантажів, здійснює військово-патріотичне виховання дітей та молоді, організовує та проводить спортивно-патріотичні заходи та сприяє розвитку міжнародного співробітництва, зокрема. У квітні 2022 року взяв участь у зустрічі путіна з російськими спортсменами-олімпійцями, що відбулася у Кремлі та особисто висловив подяку путіну. Нагороджений Орденом Дружби за перемогу на Олімпійських іграх у 2022 році у Пекіні», — йдеться на Миротворці щодо Кондратюка.

Зазначимо, що Миротворець заблокований у Росії за рішенням суду.

Кондратюк, бронзовий призер Олімпіади-2022 у командних змаганнях, продовжує виступати за збірну РФ.