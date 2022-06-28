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Шмуратко готується до нового сезону з наставником легендарної чемпіонки світу-2012

Український фігурист проходить підготовчий процес в Німеччині
Фігурне катання
21:24
Шмуратко готується до нового сезону з наставником легендарної чемпіонки світу-2012
Іван Шмуратко / Фото - isu.org
Український фігурист Іван Шмуратко готується до нового сезону з відомим німецьким фахівцем Міхаелем Хутом.

Шмуратко проходить підготовчий процес в німецькому Оберстдорфі. Тут же, на традиційному турнірі Nebelhorn Trophy, відбудеться і дебютний старт Івана в сезоні.

Цитує Шмуратко ISU.

«Я працюю з Майклом Хутом і Робертом Діркінгом, і я щасливий бути тут. Звичайно, зараз спорт не є пріоритетом. У мене є польський фонд, який допомагає мені протягом всього сезону. Зараз шукаю спонсорів для підтримки свого тренувального процесу».


Відзначимо, що найвідомішою вихованкою Хута є чемпіонка світу і п'ятикратна чемпіонка Європи Кароліна Костнер.

Нагадаємо, на ЧС-2022 Шмуратко виступив в тренувальній формі, а після завершення короткої програми отримав оплески від усього стадіону.

Володимир Кириченко
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Іван Шмуратко

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