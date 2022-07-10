Відомо, куди ISU перенесе російський етап Гран-прі з фігурного катання
Тренер Голіченко і Деренського: «Петронко – позорище, продатися за бабло, поки люди гинуть в його країні»
Лілія Батутіна – про зраду віце-президента Української федерації фігурного катання
12:55
Лілія Батутіна / Фото - FacebookНаставник української спортивної пари Софії Голіченко та Артема Даренського, Лілія Батутіна, в Fаcebook відреагувала на участь віце-президента Української федерації фігурного катання на ковзанах Віктора Петренко в шоу росіянки татьяни навки в сочі.
« Помер як олімпійський чемпіон України. Позорище, продатися за бабло, поки люди гинуть в його країні. І його рідне місто обстрілюють ракетами. Я просто сподіваюся, що його більше не пустять в країну».
Відзначимо, що Петренко народився в Одесі. Він є олімпійським чемпіоном-1992 року, чемпіоном світу-1992 і триразовим чемпіоном Європи (1990, 1991, 1994).
А тим часом національна збірна України завоювала 17 медалей в Бірмінгемі – 6 золотих, 6 срібних і 5 бронзових – і є лідером за кількістю нагород на Всесвітніх іграх.
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