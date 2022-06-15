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Відомо, куди ISU перенесе російський етап Гран-прі з фігурного катання

У росії забрали етап через повномасштабне вторгнення в Україну
Фігурне катання
20:22
Відомо, куди ISU перенесе російський етап Гран-прі з фігурного катання

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) може перенести в Фінляндію етап Гран-прі з фігурного катання сезону 2022/23, який повинен був пройти в росії. Про це повідомив в Twitter американський журналіст Філіп Херш.

Також відомо, що також був скасований через коронавірус етап в Китаї.

ISU повинна оголосити про своє рішення по перенесенню етапів в росії та Китаї 30 червня.

Нагадаємо, 25 квітня ISU вирішив перенести етап Гран-прі з росії через війну в Україні.

Карен Агабекян
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